Опасного для людей амурского тигра ищут в лесах Крыма

Краснокнижного тигра заметили накануне на территории республики. К его поискам подключились специалисты Росприроднадзора.

Отмечается, что Крым не является природным ареалом для амурских тигров. Эти животные водятся только на Дальнем Востоке. Предположительно, хищник ранее содержался в неволе.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении амурского тигра в Крыму, попросили срочно сообщить об этом по телефонам: +79180600187 или 8(861) 268-32-61.

Местных жителей предупредили, что тигр занесен в Красную книгу России, поэтому его запрещено убивать. За незаконную добычу таких животных грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

Амурский тигр может быть опасен для людей. На Дальнем Востоке регулярно фиксируют случаи нападения этих крупных хищников на людей, особенно в случаях неожиданной встречи.

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