Олимпийская чемпионка Людмила Брагина: моя спортивная карьера началась на стадионе «Кубань»

Видео канала «Кубань 24»

На этой неделе исполняется 50 лет первому олимпийскому кубанскому золоту. Полвека назад Людмила Брагина завоевала медаль на Играх в Мюнхене. В 1972 году она открыла список олимпийских чемпионок на дистанции 1,5 км и вошла в историю мирового, российского и кубанского спорта.

Путь к главной медали в жизни для Людмилы Брагиной начался на стадионе «Кубань».

«Когда я в первый раз попала на эту дорожку в 1965 году, выступала за «Буревестник» из Свердловска. Я училась в пединституте. Мне запомнился этот стадион, потому что здесь я улучшила свой результат на четыре секунды. Здесь началась моя спортивная карьера», — рассказала олимпийская чемпионка Людмила Брагина.

Три мировых олимпийских рекорда Людмилы Брагиной уместились в пять дней. Так, 4 сентября она пробежала 1,5 км за 4 минуты 6,05 секунды. В полуфинале через два дня показала время 4 минуты 5,1 секунды, а в финале была еще быстрее — 4 минуты 1,04 секунды. Людмила Брагина по-прежнему ориентир для нового поколения легкоатлеток.

«Недели две назад прошло первенство Европы на мюнхенском стадионе. Девочка, не помню ее фамилии, пробегает точно по такому же графику. Точно так же бежит где-то в конце. Потом она выходит вперед и выигрывает почти с таким же результатом, как у меня», — сказала Людмила Брагина.

Кубанскую олимпийскую чемпионку по-прежнему узнают, с ней хотят сделать фото и просят автографы. А сама Людмила Брагина активно следит за делами в легкой атлетике и смотрит различные старты — как международные, так и российские.