Ольга Суруханова: в тренде новогодние игрушки, сделанные своими руками

Ольга Суруханова: в тренде новогодние игрушки, сделанные своими руками
Гостья программы «Хорошее утро» — декоратор Ольга Суруханова.

В России начали продавать половинки искусственных елок. Новинка пользуется популярностью у покупателей и стоит от 7 до 16 тыс. рублей. В эфире утреннего шоу декоратор рассказала о новогодних трендах, о бюджетных способах украсить дом к празднику. А также раскрыла секрет, как оживить старые украшения, и провела мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек своими руками.

