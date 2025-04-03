Ольга Шаповалова: наш центр проводит 9 тыс. уникальных родоразрешений в год

Гости программы «Детали» — заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГБУЗ «ККБ № 2» министерства здравоохранения Краснодарского края Ольга Шаповалова, пациентка Кристина Аплетаева, заведующая консультативным отделением Перинатального центра ГБУЗ «ККБ № 2» министерства здравоохранения Краснодарского края Татьяна Щербина.

В перинатальном центре ККБ № 2 приняли роды у женщины с редчайшим заболеванием крови — макротромбоцитопатией. Это патология крови, при которой нарушается свертываемость, даже небольшое повреждение может привести к опасному кровотечению. В мировой практике зарегистрировано всего пять случаев беременности у женщин с этим заболеванием. В России же подобных случаев не было до сих пор. Требуется слаженная работа врачей сразу нескольких специализаций, чтобы минимизировать угрозу для жизни матери и ребенка. Кубанские врачи справились, сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Об этом уникальном случае, о работе перинатального центра и часто встречаемых в современном мире патологиях женского здоровья — поговорили в программе «Детали».