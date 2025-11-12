Ольга Шадрина: родители должны быть уверены в профессионализме няни для ребенка

Гости программы «Детали» — директор Ассоциации дошкольных организаций Краснодарского края, член Общественной палаты Краснодарского края Ольга Шадрина, глава Комитета ГД РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова, исполнительный директор агентства нянь «Ваша няня» Мария Добриян, жительница Краснодара Полина Доронина.



В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» специальную платформу для оценки квалификации и надежности нянь. Инициатива направлена на решение проблемы отсутствия достоверной информации о специалистах по уходу за детьми.

По мнению экспертов, подобный государственный сервис мог бы стать особенно полезным для самих нянь и гувернанток. Сейчас они вынуждены обращаться в частные агентства, где существует риск утечки личных данных или столкновения с мошенничеством. Государственная платформа могла бы обеспечить более безопасный и прозрачный способ подтверждения квалификации и опыта.