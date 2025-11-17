Ольга Сапун: самый маленький новорожденный у нас весил меньше полкилограмма

Гости программы «Детали» — врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных № 2 ГБУЗ ДККБ, главный внештатный специалист неонатолог министерства здравоохранения Краснодарского края Ольга Сапун, врач-неонатолог высшей категории, заведующая отделением недоношенных и патологии новорожденных № 2 ГБУЗ ДККБ министерства здравоохранения Краснодарского края Нина Петрухина.





Международный день недоношенных детей отмечается 17 ноября. Ежегодно на Земле более 13 млн детей рождаются недоношенными, более миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении. По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире.

Врачи стремятся привлечь внимание к этой проблеме, в том числе в России, где количество рожденных недоношенных детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела растет, как и в целом в мире. Насколько продвинулась медицина в плане спасения таких детей, могут ли они дальше развиваться полноценно, что делается для этого в Краснодарском крае — обсудили в «Деталях».