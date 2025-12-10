Ольга Расторгуева: ждем в кубанском скалолазании новые молодые тренерские кадры

Гости программы «Детали» — старший тренер спортивной сборной команды Краснодарского края по спортивному скалолазанию Ольга Расторгуева, победитель первенства Краснодарского края по спортивному скалолазанию Валерия Кравченко, старший тренер сборной Краснодарского края, тренер ГБУ КК РЦСП № 1, МБУ СШ № 12 Сочи Инна Диденко.



В Краснодаре прошли чемпионат и первенство края по спортивному скалолазанию. Возраст спортсменов был от 10 до 17 лет. Участники проверили себя как на трассе на скорость, так и на трассе на трудность. В «Деталях» обсудили развитие на Кубани спортивного скалолазания.