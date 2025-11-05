Logo
Ольга Поспехова: кокошник — это старинный головной убор замужней женщины

Гостья программы «Хорошее утро» — автор и исполнитель песен Ольга Поспехова.

Гостья рассказала об истории кокошника, его происхождении и региональных особенностях этого традиционного русского головного убора. Обсудили, как мода на кокошники возродилась в последние годы и почему этот тренд не теряет популярности. Гостья также показала эксклюзивные головные уборы и рассказала, как творчество помогает сохранять национальные традиции, делая их частью современной культуры.

