Ольга Пикалова: важно направлять нашу молодежь к ценностям материнства и семьи

Гости программы «Детали» — начальник отдела демографической и семейной политики в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Ольга Пикалова, генеральный директор ООО «Заноза» Эленика Корелова, генеральный директор ЗАО УДОЛ «Энергетик» Марина Шайдовская, многодетная мать, блогер Юлия Кретова.



С начала года мерами социальной поддержки многодетных семей в крае воспользовались более 101 тыс. семей. Это только цифра ежегодной денежной выплаты многодетным семьям на каждого ребенка. Еще есть компенсация стоимости затрат на обучение детей, материнский капитал, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям и многие другие. В крае 95 тыс. пар воспитывают трех и более детей. Краевой материнский капитал включен в национальный проект «Семья». В «Деталях» обсудили меры поддержки материнства, которые работают на Кубани.