Ольга Пикалова: Краснодарский край поддерживает молодых родителей

Гости программы «Детали» — начальник отдела демографической и семейной политики минтруда Кубани Ольга Пикалова, главный акушер-гинеколог Минздрава РФ в ЮФО, главный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ в ЮФО Виктория Попандопуло.

С начала 2025 года на Кубани родились более 42 тыс. детей. Среди новорожденных — 435 двоен и 4 тройни. Власти региона рассчитывают сохранить показатель рождаемости на уровне прошлого года. Но все чаще молодые пары стали откладывать планирование ребенка. Многие сейчас строят карьеру, хотят какое-то время пожить для себя и не планируют заводить детей в ближайшее время.

Какие меры поддержки действуют в Краснодарском крае для стимулирования рождаемости, рассказали в программе «Детали».