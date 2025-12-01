Logo
Ольга Пикалова: главная роль в повышении демографии в регионе отведена женщине

Гости программы «Детали» — начальник отдела демографической и семейной политики в управлении оздоровления и отдыха детей Ольга Пикалова, председатель регионального отделения «Союза женщин России» Галина Ермакова, заместитель начальника юридического отдела департамента образования Краснодара Лидия Сахно, депутат Совета муниципального образования Абинский район, руководитель Абинского местного отделения «Союза женщин России» Наталья Блохина.

О роли женщины в обеспечении устойчивого демографического роста говорили в программе «Детали». Эта тема имеет важное значение, так как она затрагивает множество аспектов, влияющих на социальное, экономическое и экологическое развитие.

