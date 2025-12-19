Ольга Минаева: сделать украшение своими руками легко

Гости программы «Детали» — дизайнер, руководитель студии дизайна интерьера и новогоднего декорирования «Минаева дизайн» Ольга Минаева, декоратор новогодней елки Авигаль Саттахиева, мастер по изготовлению стеклянных игрушек, руководитель «Стеклянного парка» Наталья Попандопуло.

В Краснодаре выросли продажи елочных игрушек из СССР. Специалисты изучили предложения на маркетплейсах по праздничному оформлению и пришли к выводу, что советские украшения пользуются у горожан популярностью. Краснодарцы ищут те самые стеклянные шары, фигурки и сосульки, как в детстве, со своей историей и настроением. Их средняя цена составляет 1,5 тыс. рублей.

Еще в тренде игрушки ручной работы со средней стоимостью 2 тыс. рублей. По статистике, украсить дом к предстоящему Новому году собираются 9 из 10 жителей краевой столицы. Подробнее о новогоднем декора рассказали в программе «Детали».