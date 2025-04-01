Ольга Кремнева: люди покупают у людей, а не у бизнеса

Гости программы «Детали» — бизнес-коуч и предприниматель Ольга Кремнева, начальник Центра поддержки предпринимательства Фонда развития бизнеса Краснодарского края Александр Храмцов, директор Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрий Цаплев.

Опрос предпринимателей в 2024 году показал, что 50% из них — тратят на продвижение до 10% от общего оборота, 20% — тратят на рекламу пятую часть, 8% — только.

Большая часть владельцев компаний утверждают, что интернет-реклама помогла им найти новых клиентов и увеличить прибыль в разы. Сколько надо вкладывать в продвижение, и всегда ли реклама дорогая — разбирались в программе «Детали».