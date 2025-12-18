Ольга Иванова: если появилась боль в суставах, нужно сразу идти к врачу

Гости программы «Детали» — травматолог-ортопед, хирург клиники «НикМед» Ольга Иванова, реабилитолог, нутрициолог Максим Грудинов, диетолог-нутрициолог, врач превентивной и антивозрастной медицины Юлия Ермолова.



Согласно статистике, около 1,5 млн россиян страдают хроническим и прогрессирующим со временем заболеванием суставов — артрозом. Одно из последних опубликованных исследований посвящено веществу, способному затормозить в организме фермент, разрушающий суставной хрящ. Пока наука изучает это решение, специалисты советуют не пренебрегать профилактикой. Ее методы обсудили в «Деталях».