Ольга Бузова подробно показала, как она передвигается на поезде по Кубани

Певица и ведущая Ольга Бузова в течение двух суток путешествовала по Кубани, пользуясь поездами. Такой способ передвижения из Сочи в Краснодар и обратно она выбрала из-за запланированного выступления в краевом центре.

В Краснодаре она потренировалась в одном из теннисных центров города, отметив, что рада тому, что ее краснодарский друг пригласил заняться спортом, а не провести время в очередном злачном заведении. Очень помогает убрать отеки после 16-часовой дороги, подчеркнула артистка.

После концерта в Краснодаре уже ночью одно из видео-селфи Бузова записала на железнодорожном вокзале, ожидая отправления своего поезда обратно в Сочи. В ролике она с подушкой для путешествий на шее благодарит своих поклонников за благожелательный прием в столице Кубани.

«Хочу сказать огромное спасибо Краснодару. Вы просто невероятные. Концерт был фантастический. Так хотелось остаться, сходить в ресторан, но… Мы должны как-то приехать в Краснодар на 2-3 дня, а то всё бегом-бегом, — обратилась к краснодарцам и своей группе сопровождения Ольга Бузова.

Также Ольга Бузова продемонстрировала интерьеры поезда, в котором она передвигалась по Краснодарскому краю. Артистка выложила фотографии лапши быстрого приготовления, надкушенный персик на фоне кубанских пейзажей за окном вагона, а также селфи с нанесенной на лицо косметической маской и стаканом кофе в подстаканнике, который она держала в руке.

Ранее интернет-портал «Кубань 24» писал о том, что послушать певицу Бузову за 5 тыс. рублей предлагает один из баров Краснодара.