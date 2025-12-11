Олеся Склярова: ведем подготовку более чем по 50 образовательным программам

Гости программы «Детали» — директор учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям министерства ГО и ЧС Краснодарского края Олеся Склярова, начальник центра обработки вызовов 112 «Безопасный регион» министерства ГО и ЧС Кубани Сергей Карнаухов, матрос-спасатель Александр Слюдкин.

Учебно-методическому центру по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям министерства ГО и ЧС Краснодарского края исполнилось 60 лет. За это время Центр прошел серьезный путь: от курсов гражданской обороны до современного образовательного учреждения с мощной методической и материально-технической базой. Сегодня учреждение подготавливает по 58 образовательным программам различной формы обучения. Подробнее обо всем — в «Деталях».