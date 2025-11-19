Олеся Московцева: женщин в бизнесе становится больше

Гости программы «Детали» — вице-председатель Краснодарского краевого отделения «Опора России» и председатель комитета по развитию женского предпринимательства в Краснодарском крае, основатель бизнес-школы «Профи Дети» Олеся Московцева, стилист-имиджмейкер Анна Пинчук, совладелец бренда натуральной косметики Анна Давыдова.



В России 19 ноября отмечается День женского предпринимательства. Цель праздника — привлечение внимания к положению женщин в бизнесе, популяризация женского предпринимательства. На Кубани оно активно поддерживается через различные программы и конкурсы по линии регионального Фонда развития бизнеса, такие как «Мама — предприниматель», «Мама на селе», где женщины-матери могут получить гранты на развитие своего дела.

Также проводятся конкурсы, к примеру, в рамках проектов «Опоры России», где бизнес-леди могут получить финансовую поддержку.

МСП — основа экономики региона, и в крае действует система из более 200 мер поддержки. Минэкономразвития РФ сообщило, что женщины составляют около 40% всех ИП и самозанятых в стране. Какова эта цифра на Кубани — рассказали в программе «Детали».