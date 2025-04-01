Олеся Московцева: 40% российского бизнеса — с женским лицом

Гости программы «Детали» — вице-председатель Краснодарского краевого отделения «Опора России», председатель комитета по развитию женского предпринимательства в Краснодарском крае Олеся Московцева, региональный директор семейной компании «Альянс-Импорт» Светлана Хаустова, самозанятая Арина Болобанова.

Федеральному комитету по развитию женского предпринимательства исполнилось 10 лет, а отделению Краснодарского края — 7 лет. За это время проделана огромная работа, например, только за прошлый год проведено семь обучающих программ, два крупных форума, 10 городов и стран проехали с Бизнес-миссией, свыше 3 тыс. человек приняли участие в организованных мероприятиях и шести эфирах на «Кубань 24».

Каков результат сделанного акцента на женский бизнес — рассказали узнали в программе «Детали».