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Олег Челядинов: новые технологии увеличат скорость реагирования в случае ЧС

Ссылка https://kuban24.tv/item/oleg-chelyadinov-novye-tehnologii-uvelichat-skorost-reagirovaniya-v-sluchae-chs
Олег Челядинов: новые технологии увеличат скорость реагирования в случае ЧС
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель начальника Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Олег Челядинов, главный специалист отдела связи и техники «Кубань-СПАС» Владимир Третьяков, спасатель Краснодарского аварийно-спасательного отряда Артем Планидкин.


На Кубани построена первая в России цифровая радиосеть для спасателей. Система позволит работникам аварийно-спасательной службы самостоятельно и оперативно обеспечивать коммуникацию даже при отсутствии стабильного сигнала связи.

Как показывает себя новая система — рассказали в «Деталях».

Автор: Юлия Сафронова

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