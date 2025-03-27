Олег Челядинов: новые технологии увеличат скорость реагирования в случае ЧС

Гости программы «Детали» — заместитель начальника Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Олег Челядинов, главный специалист отдела связи и техники «Кубань-СПАС» Владимир Третьяков, спасатель Краснодарского аварийно-спасательного отряда Артем Планидкин.





На Кубани построена первая в России цифровая радиосеть для спасателей. Система позволит работникам аварийно-спасательной службы самостоятельно и оперативно обеспечивать коммуникацию даже при отсутствии стабильного сигнала связи.

Как показывает себя новая система — рассказали в «Деталях».