Оксана Слюсарева: цифровизация упрощает доступ бизнеса к микрозаймам

Гости программы «Детали» — исполнительный директор Фонда микрофинансирования Краснодарского края Оксана Слюсарева, глава КФХ Иван Тригуб, генеральный директор ООО «Спец Защита» Александр Мановицкий.



Фонд микрофинансирования Кубани стал одним из победителей федеральной премии «Цифровой лидер». Краснодарский край вошел в число территорий, которые достигли наибольших результатов в цифровом развитии сервисов микрофинансирования и расширении доступа бизнеса к финансовым мерам поддержки. Регион получил награду в номинации «Новатор: масштаб», присуждаемую за внедрение современных цифровых инструментов поддержки предпринимателей. В «Деталях» обсудили программы, с которыми Фонд микрофинансирования Краснодарского края работает для поддержки предпринимателей.