Оксана Шамалова: успех школьника зависит от ребенка, родителей и педагогов

Гости программы «Детали» — начальник отдела дополнительного образования и профилактической работы министерства образования Краснодарского края Оксана Шамалова, директор СОШ № 80 Краснодара Малика Кокора, лауреат федерального конкурса «Большая перемена» Вадим Панюта, учитель лицея № 1 имени семи Героев Советского Союза, победитель конкурса «Учитель года Кубани» 2019, обладатель нагрудного знака «Почетный наставник» Галина Мирная, лауреат 2 степени всероссийского конкурса «Большая перемена», участник IV конгресса молодых ученых, победитель 2 степени краевого конкурса «Радуга талантов» Михаил Некрылов, директор лицея №1 Любовь Белик.



Юные таланты Кубани покорили всероссийский конкурс «Большая перемена». Этот масштабный проект, являющийся флагманом «Движения Первых» и реализуемый в рамках национального проекта «Молодежь и дети», собрал самых талантливых и целеустремленных школьников со всей страны.

По итогам напряженных финальных испытаний кубанские школьники показали себя с лучшей стороны. В командном зачете конкурса «Большая перемена» школа № 80 Краснодара вошла в число 25 лучших школ России. Это достижение принесло учебному заведению 2 млн рублей, которые будут направлены на реализацию проектов по развитию образовательной среды.

Как выявляют и поддерживают таланты — узнали в «Деталях».