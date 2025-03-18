Оксана Шамалова: родители должны знать о том, как дела у ребенка в школе

Гости программы «Детали» — начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки Краснодарского края Оксана Шамалова, руководитель центра сопровождения воспитательных проектов и программ, взаимодействия с общественными организациями Института развития образования Анна Савельева, директор Центра диагностики и консультирования министерства образования и науки Краснодарского края Диана Губина.

В Краснодаре проходит ежегодная всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Мамы и папы выпускников сдают экзамен по математике. Все по-настоящему, родители прошли регистрацию, сдали личные вещи и телефоны, прослушали инструктаж, заполнили бланки и пишут сокращенный вариант базового уровня.

Акция пройдет до конца марта во всех городах и районах Краснодарского края. Участие по желанию. Родительские собрания посещать педагоги просят обязательно, ведь темы там актуальные. Какие — узнали в «Деталях».