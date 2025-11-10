Оксана Шамалова: развиваем допобразование в специальных центрах и школах

Гости программы «Детали» — начальник отдела дополнительного образования и профилактической работы министерства образования и науки Краснодарского края Оксана Шамалова, директор Центра детского и юношеского технического творчества министерства образования и науки Краснодарского края Александр Брижак, директор Эколого-биологического центра министерства образования и науки Краснодарского края Асиет ‎Уджуху.



В системе допобразования Кубани занимаются более 750 тыс. детей от 5 до 18 лет. В нее входят 179 спортивных организаций отрасли физической культуры и спорта, где занимаются почти 89 тыс. ребят. Большое внимание уделяется техническому и инженерному образованию. Технопарки «Кванториум» посещают 12,5 тыс. детей, а центры IT-куб — более 8 тыс. Кубань входит в тройку лидеров по числу детей, занимающихся в школах искусств, — это более 80 тыс. ребят.

В программе «Детали» поговорили о развитии в крае системы дополнительного образования для школьников.