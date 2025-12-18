Оксана Серебрякова: новогодние праздники любят яркие цвета

Гости программы «Детали» — флорист, владелица цветочной мастерской «Фуксия» Оксана Серебрякова, руководитель питомника растений «Елка» Евгений Ермолаев, и. о. руководителя ГКУ КК «Комитет по лесу» Дмитрий Крохмаль.

В воздухе уже витает волшебное предчувствие праздника. Какой же Новый год без своей главной героини — пушистой елки. Именно от того, насколько удачным будет выбор новогодней красавицы, зависит вся атмосфера грядущего праздника.

Какую ель выбрать — живую, искусственную или в горшке — рассказали в программе «Детали».