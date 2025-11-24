Оксана Озивская: поиски пропавших людей проводим только с полицией

Гости программы «Детали» — доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края Оксана Озивская, начальник филиала «Апшеронский АСО», «Кубань-СПАС» Виталий Вавилов, заместитель начальника отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю Виталий Суетов.

Почти 45 тыс. сообщений о пропаже человека получил Всероссийский отряд «ЛизаАлерт» с начала этого года. Из них — около 36 тыс. человек удалось найти живыми, более 2 тыс. — скончались к моменту обнаружения. Причем, вопреки расхожему мнению, люди чаще всего пропадают в городе, а не в небольших населенных пунктах или в лесу. Сколько человек сейчас числятся пропавшими на Кубани, с чего обычно начинают поиски — рассказали в «Деталях».