Оксана Чернышева: материнское счастье для женщины — самое большое

Гости программы «Детали» — бронзовый призер федерального этапа проекта «Мама-предприниматель» Ольга Переходцева, руководитель НКО «Мама работает» Екатерина Гончарова, многодетная мама, обладательница медали «Родительская доблесть» Оксана Чернышева, автор бренда сети кондитерских Cake One Love Алеся Борисова.



День матери в России отметят 30 ноября. Материнская любовь — уникальное и бесконечное чувство, которое невозможно сравнить ни с чем другим. Именно поэтому во многих странах мира существует особенный день, посвященный матерям. И это не просто дата в календаре, а возможность остановиться на мгновение и выразить свою признательность тем, кто всегда был рядом, поддерживал в трудные минуты и радовался нашим успехам.