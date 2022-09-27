Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Около 98% граждан ДНР и ЛНР на территории России проголосовали за вхождение в состав РФ

Политика
27.09.2022 20:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-98-grazhdan-dnr-i-lnr-na-territorii-rossii-progolosovali-za-vhozhdenie-v-sostav-rf
Около 98% граждан ДНР и ЛНР на территории России проголосовали за вхождение в состав РФ
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Завершается голосование на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России.

Как следует из информации избиркомов, транслируемой в Москве в Едином центре сбора данных о референдумах, после подсчета 100% голосов за вхождение ЛНР в состав РФ высказались более 394 тыс. человек или 97,93% находящихся в РФ граждан ЛНР. За вхождения ДНР в состав РФ проголосовали 441 тыс. 485 человек или 98,69% находящихся в РФ граждан ДНР.

По итогам обработки 100% протоколов за вхождение Запорожской области высказались 97,81% проголосовавших в России — более 38 тыс. человек. Вхождение Херсонской области в состав России поддержали 96,75% человек.

В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях голосование на референдуме закончилось в 16:00. В ДНР часть избирательных участков также уже закрылась, но некоторые продолжают работать до 20:00.

Явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. Там референдум уже признан состоявшимся. В Запорожской области явка составила более 90% по итогам обработки 3% протоколов. В Херсонской области явка составила около 76% по итогам обработки 76% протоколов. Окончательные итоги могут стать известны к утру 28 сентября, сообщает ТАСС.

Читайте также: как прошел последний день голосования на референдумах в Краснодарском крае.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
  2. Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
  3. В мэрии Краснодара рассказали о ходе судебных тяжб с недобросовестными перевозчиками
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Приложение «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в App Store
  6. Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях