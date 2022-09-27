Около 98% граждан ДНР и ЛНР на территории России проголосовали за вхождение в состав РФ
Завершается голосование на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России.
Как следует из информации избиркомов, транслируемой в Москве в Едином центре сбора данных о референдумах, после подсчета 100% голосов за вхождение ЛНР в состав РФ высказались более 394 тыс. человек или 97,93% находящихся в РФ граждан ЛНР. За вхождения ДНР в состав РФ проголосовали 441 тыс. 485 человек или 98,69% находящихся в РФ граждан ДНР.
По итогам обработки 100% протоколов за вхождение Запорожской области высказались 97,81% проголосовавших в России — более 38 тыс. человек. Вхождение Херсонской области в состав России поддержали 96,75% человек.
В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях голосование на референдуме закончилось в 16:00. В ДНР часть избирательных участков также уже закрылась, но некоторые продолжают работать до 20:00.
Явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. Там референдум уже признан состоявшимся. В Запорожской области явка составила более 90% по итогам обработки 3% протоколов. В Херсонской области явка составила около 76% по итогам обработки 76% протоколов. Окончательные итоги могут стать известны к утру 28 сентября, сообщает ТАСС.
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