Около 70 тыс. девятиклассников и порядка 23 тыс. одиннадцатиклассников сдавали экзамены в Краснодарском крае

Об этом сообщила 17 июля вице-губернатор Анна Минькова.

Средний балл кубанских выпускников превышает среднероссийский по большинству предметов. Вице-губернатор отметила, что это заслуга и результат высокого профессионализма педагогов Кубани. Максимальные баллы набрали 286 выпускников, в числе которых 11 стали стобалльниками дважды.

Порог успешности не преодолели 330 экзаменованных. Они будут пересдавать ЕГЭ в сентябре. Минькова подчеркнула, что в каждом из этих случаев проводится анализ, почему школьники оказались не готовы.

В экзаменационной кампании задействовали 35 тыс. сотрудников пунктов проведения и 2 тыс. экспертов предметных комиссий.

«На время итоговой аттестации пришелся период непогоды и проливных дождей, а в день первого экзамена произошел инцидент с двумя беспилотниками. С учетом обстоятельств муниципалитеты во взаимодействии с ведомствами обеспечили безопасное и качественное проведение экзаменов», — написала Анна Минькова в Telegram.

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