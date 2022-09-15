Около 500 женщин получили бесплатную помощь в Краснодарском краевом кризисном центре
Учреждение предоставляет убежище для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации — остался без средств к существованию или стал жертвой насилия.
Сотрудники Центра предоставляют обратившимся женщинам необходимые консультации, обеспечивают уход за ними. Также получить помощь могут мамы с детьми.
«В нашем учреждении продумана вся система безопасности. То есть ведется видеонаблюдение, у нас более 20 камер и внутренних, и внешних. Есть охрана. Сотрудники учреждения работают с получателями. Та информация, которую они получают, считается конфиденциальной и разглашению не подлежит», — рассказала директор Краснодарского кризисного центра министерства труда и социального развития Краснодарского края Елена Бескоровайная.
В Центре работает штат психологов, психотерапевтов и юристов. Услуги оказывают на безвозмездной основе. Позвонить в организацию можно в любое время суток по телефону горячей линии 8-(861)-233-18-27.
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