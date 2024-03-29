Около 5,5 тыс. деревьев вырубят на пути новой ветки Троицкого водовода

Под Новороссийском продолжается строительство новой ветки Троицкого водовода. Для прокладки трубы в районе Шесхариса вырубают краснокнижный можжевельник.

Южное межрегиональное управление Росприродназора в конце октября прошлого года выдало разрешение на вырубку деревьев, занесенных в Красную книгу РФ. Всего в Новороссийске и Геленджике для прокладки трубопровода разрешено вырубить 89 штук сосны Палласа, 1 тыс. 488 — пицундской сосны, 2 тыс. 908 — высокого можжевельника, 909 — вонючего можжевельника, а также 17 деревьев фисташки туполистной.

Всего 5 тыс. 411 краснокнижных деревьев законно вырубят в процессе строительства трубопровода. В этот список не вошел можжевельник колючий, который занесен в Красную книгу Краснодарского края.

Сейчас управление строительства Краснодарского края выполняет работы «по удалению объектов растительного мира». По данным специалиста по особо охраняемым территориям Антона Поповича на Шесхарисе на площади 100 кв. м уже было спилено около 50 можжевельников, занесенных в Красную книгу России, пишет «Новороссийский рабочий».

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