Около 2 тыс. работодателей заявили об участии во всероссийской ярмарке вакансий

В Доме журналистики Краснодара провели пресс-конференцию, посвященную развитию рынка труда.

Ожидается, что всего в этом году соискателям предложат более 50 тыс. вакансий в таких отраслях как обрабатывающее производство, строительство, оборонно-промышленный комплекс, IT-технологии, туризм, АПК и торговля.

Ярмарка будет проходить ежегодно. Региональный этап — 18 апреля по всей России, а 27 июня будет федеральный этап», — рассказал начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Зародов.

На ярмарке будут работать эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для трудоустройства. А тем, кто только выбирает свою будущую профессию, узнать о самых востребованных направлениях.

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