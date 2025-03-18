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Около 2 тыс. работодателей заявили об участии во всероссийской ярмарке вакансий

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-2-tys-rabotodatelej-zayavili-ob-uchastii-vo-vserossijskoj-yarmarke-vakansij
Около 2 тыс. работодателей заявили об участии во всероссийской ярмарке вакансий
Видео канала «Кубань 24»

В Доме журналистики Краснодара провели пресс-конференцию, посвященную развитию рынка труда.

Ожидается, что всего в этом году соискателям предложат более 50 тыс. вакансий в таких отраслях как обрабатывающее производство, строительство, оборонно-промышленный комплекс, IT-технологии, туризм, АПК и торговля.

Ярмарка будет проходить ежегодно. Региональный этап — 18 апреля по всей России, а 27 июня будет федеральный этап», — рассказал начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Зародов.

На ярмарке будут работать эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для трудоустройства. А тем, кто только выбирает свою будущую профессию, узнать о самых востребованных направлениях.

Читайте также: вопросы безработицы и нехватки кадров на Кубани обсудили в Краснодаре. На заседании обсудили уровень безработицы в крае — в 2024 году по региону он снизился и составил 0,2%. Однако на рынке труда остается дефицит кадров, поэтому государственные и краевые власти вводят меры поддержки и развития.

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