Около 16 тыс. обращений через «Госуслуги» отправили в октябре жители Кубани
Работу платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» обсудили на расширенном планерном совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.
По словам руководителя Центра управления регионом Краснодарского края (ЦУР) Юрия Шевченко в октябре на платформу обратной связи от жителей Кубани поступило почти 16 тыс. обращений.
«Отработано более 11 тыс. обращений. Показатель своевременности предоставления ответов вырос на 3% и достиг отметки 83%. Удовлетворенность также увеличилась с 73% до 76%», — сообщил Юрий Шевченко.
Около 8 тыс. человек спрашивали об электронной записи на прием к врачу, из них более 4 тыс. вопросов касались проблем с выбором специалиста, более 2 тыс. — с прикреплением к медорганизации. На втором месте среди самых волнующих вопросов оказалась тема электронных медицинских документов, на третьем — состояние дорог.
Чтобы обратиться к властям региона онлайн через платформу обратной связи (ПОС) можно воспользоваться приложением «Госуслуги. Решаем вместе», авторизоваться на портале Госуслуг и найти на главной странице виджет «Сообщите о проблеме».
Кроме того, перейти на платформу можно через на официальные интернет-порталы и группы в соцсетях органов исполнительной власти и администраций муниципалитетов.
На платформе также проходят публичные слушания и общественные обсуждения, голосования, опросы, прямые линии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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