Около 13 тысяч пассажиров перевезли скоростные суда между курортами Краснодарского края

Об этом стало известно во время заседания научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ.

Между Новороссийском и Сочи на скоростных судах с начала года перевезли около 13 тыс. пассажиров.

Катамаран «Грифон» совершил по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи 51 рейс и перевез 7,8 тыс. пассажиров.

Скоростная «Комета» «Севастополь» по аналогичному маршруту выполнила 21 рейс и перевезла около 4,8 тыс. пассажиров.

Круизный лайнер Astoria Grande за полгода совершил 12 рейсов и перевез более 7,5 тыс. пассажиров, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: на курортах Кубани открыли сезон морского сообщения между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.