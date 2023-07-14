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Около 13 тысяч пассажиров перевезли скоростные суда между курортами Краснодарского края

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-13-tysyach-passazhirov-perevezli-skorostnye-suda-mezhdu-kurortami-krasnodarskogo-kraya
Около 13 тысяч пассажиров перевезли скоростные суда между курортами Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом стало известно во время заседания научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ.

Между Новороссийском и Сочи на скоростных судах с начала года перевезли около 13 тыс. пассажиров.

Катамаран «Грифон» совершил по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи 51 рейс и перевез 7,8 тыс. пассажиров.

Скоростная «Комета» «Севастополь» по аналогичному маршруту выполнила 21 рейс и перевезла около 4,8 тыс. пассажиров.

Круизный лайнер Astoria Grande за полгода совершил 12 рейсов и перевез более 7,5 тыс. пассажиров, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: на курортах Кубани открыли сезон морского сообщения между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.

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