Около 100 экспонатов музея «Военная горка» в Темрюке восстановят до конца года

Один из крупнейших музеев боевой техники на юге России открыли в сентябре 1983 года в честь 40-летия освобождения Темрюка от немецко-фашистской оккупации.

Министерство культуры региона выделило средства на реставрацию уникальных образцов военной техники периода Великой Отечественной войны и современности, собранных в музейном комплексе «Военная горка».

«Время и морской климат сказались на состоянии музея под открытым небом. Сейчас одна из достопримечательностей не только Темрюкского района, но и всей Кубани принимает свой первозданный облик. Сохранить эти предметы — наш долг перед памятью о великом подвиге наших дедов и перед будущими поколениями», — подчеркнула глава ведомства Виктория Лапина.

Сейчас реставраторы очищают технику от старых слоев краски, проводят обработку поверхностей с применением антикоррозионных составов и окрашивают детали. Закончить все работы планируют к концу декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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