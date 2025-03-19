Оказание помощи членам семей погибших участников СВО обсудили в Краснодаре

Встреча прошла в рамках круглого стола «Память — объединяет». Участие в ней приняли заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба и замгубернатора Краснодарского края Александр Власов.

На Кубани ведут активную межведомственную работу по оказанию помощи членам семей погибших участников СВО, отметил Власов.

«Только вместе можем решить возникающие проблемы и преодолеть трудности. Погибшие бойцы с честью выполнили свой долг перед Отечеством. Теперь мы должны позаботиться о том, чтобы сохранить воспоминания о них и помочь их близким», — добавил он.

По итогам обсуждения сформировали перечень вопросов и проблем членов семей участников СВО для их дальнейшего решения на краевом уровне. Кроме того, обсудили вопросы увековечивания памяти героев и проведения военно-патриотических мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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