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Охотникам Волгоградской области разрешили убить 23 благородных оленя

Общество
31.07.2022 15:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/ohotnikam-volgogradskoj-oblasti-razreshili-ubit-23-blagorodnyh-olenya
Охотникам Волгоградской области разрешили убить 23 благородных оленя
Фото simple-fauna.ru

В Волгоградской области утвердили лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года.

И. о. губернатора Евгений Харичкин подписал документ, в таблице которого указано, сколько и каких животных можно убить в течение грядущего года.

Так, в течение года охотникам официально разрешено убить 23 благородных оленя. Всего их зарегистрировано в области 398. Кроме того, волжанам можно застрелить 145 лосей из 2 тыс. 141. Из 5 тыс. 367 барсуков в области можно убить только 346.

А вот косуль намного больше — более 14 тыс. особей. Поэтому можно отстрелить почти 2 тыс. диких коз. 

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