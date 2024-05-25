Охотник случайно подстрелил человека вместо медведя в Мостовском районе
Происшествия
25.05.2024 17:18
Инцидент произошел 25 мая в охотничьем угодье Мостовской.
По предварительным данным, мужчина во время охоты на медведя получил огнестрельное ранение в руку. Предположительно, выстрелил охотник, из бригады в которой находился пострадавший.
В настоящее время полиция и сотрудники Минприроды Кубани проводят проверку. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.
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