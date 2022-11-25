Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 3 декабря

По данным ведомства, режим продлен до 3:45 3 декабря. Временно ограничены полеты в аэропортах Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Белгорода, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя, Брянска и Элисты.

Остальные аэропорты, в том числе в Сочи, Волгограде и Минеральных Водах, работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба Росавиации.

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