Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 27 ноября
Общество
18.11.2022 09:09
В Росавиации утром 18 ноября сообщили об очередном продлении ограничения полетов в 11 аэропортах России.
По данным ведомства, режим продлен до 3:45 27 ноября. По прежнему временно закрыты аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Белгорода, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя, Брянска и Элисты.
Остальные аэропорты работают в штатном режиме, в том числе в Сочи, Волгограде и Минеральных Водах, сообщает пресс-служба Росавиации.
Читайте также: в Росавиации объяснили, почему запрет на полеты в 11 аэропортах России продлевают каждые шесть дней.
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