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Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 27 ноября

Общество
18.11.2022 09:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranichenie-raboty-aeroportov-v-krasnodarskom-krae-prodlili-do-27-noyabrya
Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 27 ноября
Фото пресс-службы Международного аэропорта Краснодар

В Росавиации утром 18 ноября сообщили об очередном продлении ограничения полетов в 11 аэропортах России.

По данным ведомства, режим продлен до 3:45 27 ноября. По прежнему временно закрыты аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Белгорода, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя, Брянска и Элисты.

Остальные аэропорты работают в штатном режиме, в том числе в Сочи, Волгограде и Минеральных Водах, сообщает пресс-служба Росавиации.

Читайте также: в Росавиации объяснили, почему запрет на полеты в 11 аэропортах России продлевают каждые шесть дней.

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