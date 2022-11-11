Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября
Общество
11.11.2022 09:04
Утром 11 ноября Росавиация снова продлила ограничение полетов в 11 аэропортах России.
Воздушные гавани Краснодара, Геленджика, Анапы, Белгорода, Симферополя, Ростова-на-Дону, Брянска, Элисты, Курска, Воронежа и Липецка не будут работать еще минимум до 21 ноября.
Остальные аэропорты России работают в обычном режиме. В том числе воздушные гавани Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда, сообщает RT.
Аэропорты ЮФО и средней полосы России приостановили работу с 24 февраля в связи с началом специальной военной операции.
Читайте также: в Росавиации объяснили, почему запрет на полеты в 11 аэропортах России продлевают каждые шесть дней.
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