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Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября

Общество
11.11.2022 09:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranichenie-raboty-aeroportov-v-krasnodarskom-krae-prodlili-do-21-noyabrya
Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Утром 11 ноября Росавиация снова продлила ограничение полетов в 11 аэропортах России.

Воздушные гавани Краснодара, Геленджика, Анапы, Белгорода, Симферополя, Ростова-на-Дону, Брянска, Элисты, Курска, Воронежа и Липецка не будут работать еще минимум до 21 ноября.

Остальные аэропорты России работают в обычном режиме. В том числе воздушные гавани Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда, сообщает RT.

Аэропорты ЮФО и средней полосы России приостановили работу с 24 февраля в связи с началом специальной военной операции.

Читайте также: в Росавиации объяснили, почему запрет на полеты в 11 аэропортах России продлевают каждые шесть дней.

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