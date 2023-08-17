Ограничение на посещение лесов в Краснодарском крае продлили до 7 сентября

Об этом говорится в приказе министерства природных ресурсов региона, размещенном 17 августа на сайте администрации края.

Согласно документу, с 18 августа до 7 сентября включительно в регионе запрещено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, кроме спецслужб. На землях лесного фонда запрещено разводить костры, пользоваться мангалами, жаровнями и сжигать мусор.

Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами, а на въездах установят пункты контроля. Кроме того, на границах лесного фонда установят предупреждающие знаки.

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