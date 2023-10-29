Офтальмолог Лещенко объяснила, как безопасно читать лежа

Многие любят читать перед сном в кровати, несмотря на предупреждения врачей о том, что это вредит зрению. Особенно опасно читать, лежа на боку или животе.

Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ирина Лещенко рассказала, можно ли читать лежа и в какой позе это безопаснее всего.

Она напомнила, что положение на боку или на животе являются физиологически неправильными и не удобными для глаз. Также, по ее словам, не стоит накрываться с головой одеялом вместе с планшетом или смартфоном.

«При этом глаза испытывают большую нагрузку. Все планшеты, телефоны излучают достаточно много синего света. Он сильнее рассеивается, от этого возникает зрительная усталость. В долгосрочной перспективе зрение может ухудшиться», — объяснила Лещенко.

Она сообщила, что наиболее безопасным для глаз при чтении лежа является положение на спине. При этом голова должна быть высоко приподнята, а свет должен падать сверху. Также важно держать книгу или гаджет на расстоянии примерно 40 см от лица, сообщает радио Sputnik.

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