Официальный старт мотосезона в Краснодаре посвятят Дню космонавтики

Весеннее открытие мотосезона в краевой столице пройдет в субботу 12 апреля под девизом «Поехали!».

В рамках открытия нового сезона на юге России мотоциклисты проведут пробег. Старт колонны мотоциклов намечен на 13:00 от парковки гипермаркета «Окей» на улице Мачуги, 2.

Байкеры проедут по улицам Трамвайной, Ставропольской, Селезнева, Северной и Красной. Конечная точка поездки по городу — Театральная Площадь. Здесь пройдет развлекательная программа. Вход для зрителей свободный.

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Яркую праздничную колонну заметили на главных улицах кубанской столицы: байкеры в костюмах побывали возле парка «Краснодар», проехали по Северной и Красной, остановились с танцами и хороводами возле площади перед Законодательным собранием Краснодарского края. Мотопробег ежегодно становится не только красочным мероприятием, но и благотворительным. Деды Морозы и Снегурочки на байках готовят подарки для детей из малоимущих семей, а также детей участников СВО.

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