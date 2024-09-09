Офис врача общей практики строят в Новом Селе Брюховецкого района

Новое Село является один из самых отделенных населенных пунктов Брюховецкого района.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, в этом селе живут около 1,3 тыс. человек, и новый офис врача общей практики здесь необходим. Офис ВОП строят по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения».

«Оборудуем его по современным стандартам здравоохранения. Всего в этом году по краевой госпрограмме построим 11 новых зданий для врачей общей практики и 7 фельдшерско-акушерских пунктов», — добавил глава кубанского минздрава.

На данный момент строители выкладывают из кирпича перегородки здания. После этого обустроят инженерные сети и притупят к внутренним отделочным работам. Достроят офис ВОП до конца текущего года.

Сейчас на Кубани работают 293 врачебные амбулатории, 644 фельдшерско-акушерских пункта и 240 офисов врача общей практики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: офис врача общей практики построили в Ленинградском районе.