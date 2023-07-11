Одну из главных национальных промышленных премий России завоевал кубанский промышленник

Учредитель кубанского Северо-Кавказского завода металлоконструкций Вилорик Борисов удостоен премии «Молодой промышленник года».

Награду вручил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на полях выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

«У вас и ваших коллег уже более 12 тыс. сотрудников — и это уникальный капитал, который можно и нужно конвертировать в прорывные продукты и технологии. Рассчитываю, что вы расскажете про свои достижения в этой части. Но не менее важно заострить внимание на проблемных вопросах. На проектах, которые отвечают задаче достижения технологического суверенитета и нуждаются в поддержке государства. Посмотрим, в чем мы можем помочь, подставить плечо», — отметил Денис Мантуров.

В этом году на конкурс подали около 600 заявок со всей России — руководители, собственники и главные инженеры представили инновационные проекты со всеми результатами и описанием собственного вклада. Представители предприятий 47 регионов вошли в топ-100 лауреатов премии.

Всего Краснодарский край представил четыре кандидатуры. Помимо Северо-Кавказского завода металлоконструкций заявки подали предприятия «Росспласт», биоинжиниринговая компания «Бонака» и фабрика полного цикла «Бизорюк».

«Кубань лидирует в ЮФО по объему отгрузки продукции. Ежегодно наш регион наращивает и объем производства. Такая престижная национальная награда — подтверждение, что в крае работают настоящие профессионалы своего дела. Мы готовы и дальше поддерживать ответственный бизнес», — сказал вице-губернатор края Александр Руппель.

Победители смогут участвовать во всероссийских международных мероприятиях межрегионального союза «Клуб молодых промышленников», а также в выездных стажировках Минпромторга РФ «Федеральная практика», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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