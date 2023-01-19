ОДК изготовила первую серийную газовую турбину большой мощности для ТЭС в Крымском районе

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха изготовила первую серийную газовую турбину ГТД-110М для ТЭС «Ударная». Ранее аналогичные по мощности турбины импортировались из-за рубежа.

Агрегат изготовило предприятие «ОДК-Сатурн» в Рыбинске Ярославской области. Сообщается, что турбина успешно прошла испытания на Ивановских ПГУ. С 2024 года Ростех планирует наладить выпуск по две таких силовых установки в год.

«Это первая отечественная турбина большой мощности, которая воплощена в «железе» и вышла на стадию серийного производства. Она ориентирована, прежде всего, на внутренний рынок, и призвана заменить зарубежные турбины, которые не поставляются в страну из-за санкций. Потребности энергетиков оцениваются в несколько десятков единиц такого оборудования. Первая серийная турбина отправится на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае», — сказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Он подчеркнул, что новая турбина большой мощности позволит снизить энергодефицит на Кубани и повысить надежность энергетической системы юга России.

По словам заместителя гендиректора ОДК по энергетическим и промышленным программам Сергея Михайлова, турбина по техническим параметрам не уступает зарубежным аналогам. При этом ГТД-110М имеет меньшие массогабаритные характеристики, сообщает пресс-служба АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

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