Один пассажир погиб и один пострадал в перевернувшейся легковушке на Кубани

Смертельная авария произошла 18 марта в 5:20 на 113-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин в Кавказском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением. Машина съехала с дороги влево и опрокинулась.

В результате аварии 69-летний пассажир погиб на месте аварии, а 64-летний пассажир получил травму. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: пассажир и водитель «Нивы» погибли в ДТП с грузовиком в Новокубанском районе. Смертельная авария произошла 17 марта около 7:20 на 28-м километре трассы Армавир — Отрадная. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» не предоставил преимущество в движении, выехал на главную дорогу и столкнулся с автомобилем «Газель Некст». В результате аварии пассажир «Нивы» погиб на месте ДТП, водитель 1 в машине скорой помощи по дороге в больницу.

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