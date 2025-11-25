Один из лучших онкологов РФ провел прием в клинике «Будь здоров» в Усть-Лабинске

Прием у онколога может внушать не страх, а уверенность в том, что преодолеть можно даже самую тяжелую болезнь. В Усть-Лабинск приезжают лучшие врачи со всей страны, чтобы помочь пациентам со сложными диагнозами.

Настоящий врач дает не только назначения, но и силы бороться с болезнью. И тогда даже самый серьезный диагноз — не приговор, а высота, которую можно взять, если рядом — настоящий профессионал. Именно такой специалист — один из лучших онкологов России — провел прием в Усть-Лабинской клинике «Будь здоров».



«У мамы обнаружился рак третьей стадии. Доктор нам подсказал, что у нас все очень серьезно. Мы уже теряем время. Самое главное, что доктор дал свои координаты. Мы не брошены на произвол судьбы. Нас примут, нам помогут, решат наш вопрос», — говорит жительница Усть-Лабинска Марина Гаврилова.

«Поражен тому, что здесь увидел. Есть все для того, чтобы поставить большинство онкологических диагнозов. КТ, МРТ, эндоскопия, маммография, ультразвук. Это стереотип, что онкология — это страшно. Я видел, как люди уходили с пониманием шагов, что делать дальше. Минимум раз в год каждый уважающий себя и свое тело человек должен приходить в клинику», — отмечает кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Ледин.

Семейную клинику «Будь здоров» открыл в Усть-Лабинске основатель Фонда «Вольное Дело» Олег Дерипаска. Ее уровню позавидуют столичные медцентры: современная диагностика, опытные врачи и телемедицинская система, позволяющая получить онлайн-консультацию у специалистов из других городов. А иногда ведущие врачи из Москвы приезжают лично, чтобы провести сложные обследования или уточнить схему лечения.

«Эта клиника создана Олегом Владимировичем для своих земляков. Мы отслеживаем пожелания людей, живущих в Усть-Лабинске. И соответственно мы на эти пожелания отвечаем. Уже приезжали педиатр, детский узист, ведущие специалисты по акушерству и гинекологии», — подчеркивает главный врач клиники «Будь здоров» в Усть-Лабинске Дмитрий Заикин.

«Желаю, чтобы так было у нас в Краснодарском онкодиспансере. Я уже восемь лет там лечусь. Хорошо, что у нас в Усть-Лабинске есть Олег Владимирович. Дай бог, чтобы больше таких людей было у нас вообще по России», — делится жительница станицы Воронежской Ирина Стаценко.

Загуглить симптомы, посоветоваться с чатом GPT и назначить себе лечение — знакомо? Вместо посещения врачей россияне сегодня все чаще полагаются на интернет. Кажется — удобно, но на деле — опасно, особенно в ситуациях, когда вовремя поставленный диагноз может спасти жизнь.

«Такой центр, как звездочка у нас в медицине. Пожелать хочу всем обращаться пораньше, проходить обследование каждый год. После 50 лет можно и раз в полгода, чтобы не пропустить болезнь», — рассказывает жительница Усть-Лабинска Светлана Гольштейн.

«Как я и мечтала, как я и хотела — сдать анализы в этой клинике: кровь и на холестерин, и на гемоглобин, и сахар. Также пройти УЗИ щитовидной железы. Эндокринолог обследовала меня с таким вниманием, с такой заботой, с любовью и восхищением ко мне отнеслась. Она не верит, что мне 73 года», — говорит жительница аула Хатукай Лидия Журавлева.

На этой неделе в Усть-Лабинской клинике «Будь здоров» можно попасть на прием к любому врачу по сниженной цене и получить скидку на услуги диагностической лаборатории.

