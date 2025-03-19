Очная экспертиза образовательных программ путешествий прошла на Кубани

Эксперты международной программы Агентства стратегических инициатив «Классная страна» отметили сильные и слабые стороны разработанных школьными командами образовательных программ путешествий. Такие мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Помимо экспертов, программы оценили школьники и педагоги, рассказал заместитель начальника управления общего образования министерства образования и науки Краснодарского края Андрей Колчанов.

«Учителя отмечают важность таких программ для подрастающего поколения, ведь благодаря знакомству с природой и достопримечательностями своего региона в детях пробуждается уважение и любовь к родине», — добавил он.

Из пяти разработанных программ для очной апробации определили два — «Экология — дело каждого!» Тихорецкого района и «Легендарное путешествие» Абинского района. Еще три программы оценят на региональном уровне. Очная защита проектов будет в мае, реализация проектов — в 2025/26 учебном году.

По итогам программы каждый участник поделился впечатлениями и отметил, удалось ли достичь образовательных целей путешествия, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Краснодарского края.

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