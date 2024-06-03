Очистные сооружения отремонтируют в Славянском районе

Работы в станице Анастасиевской пройдут по краевой госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Благодаря реконструкции производительность очистных сооружений повысится с 150 до 300 куб. метров в сутки, что снизит нагрузку, а также даст возможность для подключения новых потребителей.

Договор с подрядчиком уже заключили, работы пройдут в два этапа. Первый стартует в августе и закончится в декабре этого года, а второй начнется в январе 2025 года, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. По его словам, реконструкцию закончат в июле следующего года.

«В результате качественным водоотведением обеспечат социальные объекты — школу и детский сад, а также жителей 30 многоквартирных домов — это более 2,5 тыс. человек», — цитирует Шапошника пресс-служба администрации Краснодарского края.

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